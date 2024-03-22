السفارة الأميركية لدى موسكو تقدم تعازيها وتنصح رعاياها بتجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث

أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو اليوم الجمعة أنها شعرت بالصدمة جراء حادث إطلاق النار الذي وقع قرب العاصمة الروسية، وقدمت تعازيها للشعب الروسي.



ونصحت السفارة في بيان الرعايا الأميركيين بتجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث.