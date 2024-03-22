فرنسا تدين الهجوم "الشنيع" في موسكو

نددت فرنسا الجمعة بالهجوم "الشنيع" على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو والذي خلف ما لا يقل عن 40 قتيلًا، وطالبت بتوضيح ملابساته.وقالت الخارجية الفرنسية عبر منصة إكس: "الصور التي تصلنا من موسكو فظيعة. أفكارنا مع الضحايا والجرحى ومع الشعب الروسي".