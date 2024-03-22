تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو الجمعة وأسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل، وفق حصيلة أولية للسلطات الروسية.



وقال التنظيم في بيان نشره على تيليغرام إن "مقاتليه هاجموا تجمعًا كبيرًا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".

