إسبانيا تعرب عن "صدمتها" من الهجوم على حفل موسيقي في موسكو

أعربت إسبانيا الجمعة عن "صدمتها" إزاء الهجوم الذي استهدف حفلًا موسيقيًا في موسكو وخلف 40 قتيلًا على الأقل و100 مصاب في حصيلة أولية، مؤكدة أنها "تدين أي شكل من أشكال العنف".



وقالت الخارجية الإسبانية عبر منصة إكس: "لقد صدمتنا الأخبار الواردة من روسيا. تضامننا مع الضحايا وعائلاتهم والشعب الروسي. إسبانيا تدين أي شكل من أشكال العنف".