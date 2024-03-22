رئيسة الوزراء الإيطالية تصف هجوم موسكو بأنه "عمل إرهابي شنيع"

دانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة "العمل الإرهابي الشنيع" خلال حفل موسيقي في موسكو الذي أسفر عن مقتل 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات الروسية.



وقالت ميلوني في بيان مقتضب إن "فظاعة المذبحة التي تعرض لها مدنيون أبرياء في موسكو غير مقبولة"، معربة عن "تضامنها الكامل مع المتضررين وعائلات الضحايا".