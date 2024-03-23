إرجاء التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن وقف لإطلاق النار في غزة

أعلنت مصادر دبلوماسيّة انّه بعد استخدام روسيا والصين الجمعة حقّ النقض بمجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي يتعلق بوقف لإطلاق النار في غزّة، أُرجئ التصويت على مشروع قرار بديل كان مقررا السبت في المجلس حتّى الإثنين.



وأوضحت المصادر أنّ هذا الإرجاء تقرّر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل هذا الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.