الأمين العام للأمم المتحدة "يدين بأشد العبارات" هجوم موسكو

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي" الذي أوقع 40 قتيلا على الأقل الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.



وقال نائب المتحدث باسمه فرحان حق "ينقل الأمين العام تعازيه العميقة إلى أسر الضحايا وشعب وحكومة روسيا الاتحادية".

