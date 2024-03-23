ماكرون "يدين بشدة الهجوم الإرهابي" في روسيا

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة الهجوم الإرهابي الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه" وخلّف ما لا يقل عن 40 قتيلا وأكثر من مئة جريح في قاعة للحفلات الموسيقية الجمعة في ضواحي موسكو.



وقال قصر الإليزيه إن ماكرون "يتابع الوضع عن كثب"، مضيفا: "تعرب فرنسا عن تضامنها مع الضحايا وأحبائهم والشعب الروسي بأكمله".