بوتين تحدث مع مسؤولي إنفاذ القانون بعد هجوم موسكو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع مسؤولي إنفاذ القانون والإنقاذ بعدما هاجم مسلحون قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين أن بوتين تلقى تقارير من رئيس أجهزة الأمن، ولجنة التحقيق، والحرس الوطني، ومن وزراء الداخلية والصحة وحالات الطوارئ.