واشنطن حذّرت موسكو من هجوم محتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة"

حذّرت الولايات المتحدة في آذار روسيا من هجوم إرهابي مُحتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة" في موسكو، حسبما أعلن البيت الأبيض، بعد ساعات على هجوم خلّف أكثر من 60 قتيلا في حفل موسيقي قرب العاصمة الروسيّة.



وقالت أدريان واتسون، المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأميركيّة معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة".