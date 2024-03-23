الجيش الأميركي يقول إنه ضرب ثلاثة مواقع للحوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأميركي أنّه ضرب ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض في اليمن يستخدمها الحوثيّون الذين ينفّذون هجمات تستهدف سفنا في البحر الأحمر.



وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إنّ القوّات الأميركيّة "نفّذت ضربات دفاع عن النفس ضدّ ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيّين في مناطق يُسيطر عليها الحوثيّون".



وأضافت أنّها رصدت أيضا إطلاق الحوثيّين أربعة صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر الجمعة.