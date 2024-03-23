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زعيم مجلس الشيوخ الأميركي يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية

أخبار دولية
2024-03-23 | 02:47
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زعيم مجلس الشيوخ الأميركي يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
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زعيم مجلس الشيوخ الأميركي يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية

أعلن زعيم مجلس الشيوخ الأميركي أن الديموقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء تصويت خلال ساعات لاستكمال الميزانية الفدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.
     
وفوّت أعضاء مجلس الشيوخ مهلة انتهت منتصف الليل لتمرير حزمة بقيمة 1,2 ترليون دولار لتجنب إغلاق وكالات رئيسية، لكن زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر قال إن عمليات تصويت متوقعة قريبا من شأنها أن تحول دون توقف عمليات حكومية.

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