اندلاع حريق في روسيا بعد هجوم شنّته مسيّرة على مصفاة للنفط

اندلع حريق السبت في مصفاة لتكرير النفط في منطقة سامارا الروسية (فولغا) عقب هجوم بطائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.



ونقلت الوكالات عن دميتري أزاروف حاكم منطقة سامارا قوله "هذه الليلة، نُفذت عدة هجمات بطائرات بدون طيار على مصافي النفط في المنطقة"، مضيفا أن إحدى هذه الهجمات تسببت في "حريق في مصفاة كويبيتشفسكي النفطية"، مؤكدا عدم وقوع إصابات