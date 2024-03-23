شي جينبينغ يقدم "تعازيه" لفلاديمير بوتين بعد الهجوم في موسكو

قدّم الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت "تعازيه" لنظيره الروسي فلاديمير بتين بعد الهجوم الذي أوقع أكثر من ستين قتيلا في صالة للحفلات الموسيقية الجمعة في ضاحية موسكو وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.



وأكد شي جينبينغ أن "الصين تعارض الإرهاب بكل أشكاله وتندد بشدة بالهجوم الإرهابي وتدعم بحزم جهود الحكومة الروسية للحفاظ على الأمن والاستقرار" في البلاد، وفق ما نقلت وكالة الصين الجديدة للأنباء.