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الكونغرس الأميركي يقرّ تمويلا لتفادي شلل الهيئات الفدرالية

أخبار دولية
2024-03-23 | 03:16
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الكونغرس الأميركي يقرّ تمويلا لتفادي شلل الهيئات الفدرالية
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الكونغرس الأميركي يقرّ تمويلا لتفادي شلل الهيئات الفدرالية

أقرّ الكونغرس الأميركي قانونا يوفر التمويل للدولة الفدرالية حتّى أيلول، ما يسمح بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة.
     
وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى على قانون التمويل بعدما صادق عليه مجلس النواب.

أخبار دولية

الكونغرس الأميركي

تمويل

الهيئات الفدرالية

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