أوكرانيا تعلن إسقاط 31 مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم أثناء الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أنها أسقطت 31 من 34 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم أثناء الليل.



وذكر الجيش أن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع أسقطت فوق أنحاء في وسط وجنوب وجنوب شرق أوكرانيا.