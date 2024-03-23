ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في موسكو إلى "أكثر من 60" قتيلا

قُتِل "أكثر من 60" شخصا الجمعة في هجوم شنّه مسلّحون على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو، حسبما نقلت وكالات أنباء روسيّة اليوم عن لجنة التحقيق.



وقالت اللجنة: "جارٍ فحص جثث المتوفين. ثبُت موقتا أنّ الهجوم الإرهابي خلّف أكثر من 60 قتيلا. للأسف، عدد الضحايا يمكن أن يرتفع".



وكانت أجهزة الأمن الروسية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 40 شخصا من جراء هذا الهجوم.



وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الرعاية الصحية المحلية اليوم، أن ثلاثة أطفال كانوا ضمن قتلى هذا الهجوم.