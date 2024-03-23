الأردن: نتابع الأنباء بشأن اعتقال مسلحَّين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية بعد اجتيازهما الحدود الأردنية

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ان الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.