اعتقال 2 من المشتبه ضلوعهم في الهجوم قرب موسكو

أعلن العضو في مجلس النواب الروسي ألكسندر خينشتين على تيليغرام اليوم، أن اثنين من المشتبه ضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.



وأشار الى أن مشتبها بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.



وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة نيران أسلحة آلية على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أمس، مما أسفر عن مقتل 60 على الأقل وإصابة 145 آخرين.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.