الكرملين يعلن توقيف 11 شخصا بعد الهجوم في موسكو بينهم المهاجمون الأربعة

أعلن الكرملين السبت توقيف 11 شخصا، بينهم "المهاجمون الأربعة" الذين نفّذوا الهجوم الذي أوقع أكثر من تسعين قتيلا في صالة للحفلات الموسيقية الجمعة في ضاحية موسكو وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.



وأفاد الكرملين في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية بأن مدير جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين "بتوقيف 11 شخصا، بينهم الإرهابيون الأربعة الضالعون مباشرة في الهجوم".