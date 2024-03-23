هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الجمعة في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو إلى 115 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية السبت، مشيرة إلى أن العدد سيستمر في الارتفاع على الأرجح.



وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيق في الجرائم الكبرى في بيان: "عثرت أجهزة الطوارئ على المزيد من الجثث أثناء إزالة الأنقاض. أصبحت حصيلة القتلى 115 شخصا".

وسيستغرق البحث عن ضحايا بين أنقاض صالة الحفلات الموسيقية أياما عدة وفق ما أعلن حاكم منطقة موسكو اليوم.



وكتب أندري فوروبيوف على تلغرام بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيق الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 115 قتيلا: "يعمل المنقذون 24 ساعة على 24 في الموقع (...) عثر على 20 جثة أخرى تحت الأنقاض. سيستمر العمل لأيام عدة".

من جهة أخرى، أعلن الكرملين اليوم، توقيف 11 شخصا، بينهم "المهاجمون الأربعة" الذين نفّذوا الهجوم.



وأفاد الكرملين في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية بأن مدير جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين "بتوقيف 11 شخصا، بينهم الإرهابيون الأربعة الضالعون مباشرة في الهجوم".

وأكّدت أجهزة الأمن الروسية اليوم، أن المشتبه بهم كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.



وأوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن أجهزة الأمن الروسية قولها: "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".

وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم، فيما نفت أوكرانيا أي ضلوع لها.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن عضو البرلمان والجنرال السابق أندري كارتابولوف اليوم، أنه إذا تبين أن أوكرانيا مسؤولة عن هجوم وقع قرب موسكو أمس فيتعين أن يكون هناك رد واضح في مضمار القتال.