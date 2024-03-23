محققون: منفّذو الهجوم في موسكو أشعلوا المبنى بواسطة "سائل قابل للاشتعال

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المهاجمين المشتبه في تنفيذهم الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من تسعين شخصا في قاعة حفلات في ضاحية موسكو الجمعة استخدموا "أسلحة أوتوماتيكية" وأشعلوا المبنى بواسطة "سائل قابل للاشتعال".



وكشف المحقّقون عبر "تلغرام" أن "الإرهابيين استخدموا سائلا قابلا للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفلات التي كان فيها متفجرون" وبينهم جرحى ، مشيرين إلى أنهم ضبطوا "أسلحة أوتوماتيكية" استخدمت خلال الهجوم الذي تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.