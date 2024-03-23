أجهزة الأمن الروسية: منفّذو الهجوم في موسكو كان لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا

أكّدت أجهزة الأمن الروسية أن المشتبه بهم في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.



وأوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن أجهزة الأمن الروسية قولها: "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".



وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم فيما نفت أوكرانيا أي ضلوع لها.