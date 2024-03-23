إسرائيل: 170 مسلحا في غزة قتلوا في المداهمة على مجمع الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية التي تقاتل في غزة قتلت أكثر من 170 مسلحا خلال مداهمتها المستمرة منذ أيام على المستشفى الرئيسي في القطاع الفلسطيني.



وقال الجيش: "حتى الآن، قتلت القوات أكثر من 170 مسلحا في منطقة المستشفى، واستجوبت أكثر من 800 مشتبه به، وعثرت على الكثير من الأسلحة والبنى التحتية".