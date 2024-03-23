شولتس يدين "الهجوم الإرهابي المروع" في موسكو

دان المستشار الألماني أولاف شولتس "الهجوم الإرهابي المروّع ضد أبرياء خلال احتفال موسيقي في موسكو" خلّف 115 قتيلا على الأقل مساء الجمعة وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال شولتس على منصة "إكس": "أفكارنا مع عائلات الضحايا وجميع المصابين".



بدورها، دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "الإرهاب الجبان واللاإنساني حيثما وجد"، معربة عن تضامنها مع عائلات الضحايا.



وكتبت على إكس: "قُتل أبرياء أرادوا فقط حضور احتفال موسيقى بدم بارد. قلوبنا مع سكان روسيا".



كما قدّم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "تعازيه للضحايا وعائلاتهم"، داعيا السلطات إلى كشف ملابسات هذا الهجوم بسرعة.