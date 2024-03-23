تركيا تقول إنها حيدت 12 مقاتلا كرديا في شمال العراق

أعلنت تركيا أنها "حيدت" 12 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة متينا في شمال العراق في إطار حملة عسكرية عبر الحدود نبهت إلى أنها قد تتوسع في الشهور المقبلة.



وقالت تركيا في وقت سابق إنها اقترحت هذا الشهر تشكيل "مركز عمليات مشترك" مع العراق بهدف قتال حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز.