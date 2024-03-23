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روسيا تقول إنها سيطرت على قرية كراسنوي في منطقة دونيتسك الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية كراسنوي في منطقة دونيتسك الأوكرانية وإنها حسنت موقعها التكتيكي على الجبهة هناك.