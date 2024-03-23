الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
17
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
17
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إردوغان يدين الهجوم "الهجوم الإرهابي الفظيع" في موسكو: الإرهاب غير مقبول
أخبار دولية
2024-03-23 | 07:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إردوغان يدين الهجوم "الهجوم الإرهابي الفظيع" في موسكو: الإرهاب غير مقبول
دان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت "الهجوم الإرهابي الفظيع" الذي استهدف صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو وأسفر عن مقتل 115 شخصا على الأقل.
وقال إردوغان أمام تجمّع في العاصمة أنقرة: "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الفظيع الذي استهدف مدنيين أبرياء. الإرهاب غير مقبول بغض النظر عن مصدره أو مرتكبه".
أخبار دولية
الهجوم
"الهجوم
الإرهابي
الفظيع"
موسكو:
الإرهاب
مقبول
التالي
وزارة الصحة في قطاع غزة: خمسة من المصابين الفلسطينيين توفوا في مستشفى الشفاء
روسيا تقول إنها سيطرت على قرية كراسنوي في منطقة دونيتسك الأوكرانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:42
إردوغان يدين الهجوم "غير المقبول" في موسكو
آخر الأخبار
07:42
إردوغان يدين الهجوم "غير المقبول" في موسكو
0
أخبار دولية
06:05
شولتس يدين "الهجوم الإرهابي المروع" في موسكو
أخبار دولية
06:05
شولتس يدين "الهجوم الإرهابي المروع" في موسكو
0
أخبار دولية
02:33
ماكرون "يدين بشدة الهجوم الإرهابي" في روسيا
أخبار دولية
02:33
ماكرون "يدين بشدة الهجوم الإرهابي" في روسيا
0
أخبار دولية
16:47
الإتحاد الأوروبي يعرب عن "الصدمة والفزع" بعد "الهجوم الإرهابي" في موسكو
أخبار دولية
16:47
الإتحاد الأوروبي يعرب عن "الصدمة والفزع" بعد "الهجوم الإرهابي" في موسكو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:05
إشكال وإطلاق نار في خلدة... والجيش يتدخل
أخبار دولية
10:05
إشكال وإطلاق نار في خلدة... والجيش يتدخل
0
أخبار دولية
09:40
داعش: الهجوم في روسيا يأتي في السياق الطبيعي للحرب مع الدول المحاربة للإسلام
أخبار دولية
09:40
داعش: الهجوم في روسيا يأتي في السياق الطبيعي للحرب مع الدول المحاربة للإسلام
0
أخبار دولية
09:40
ارتفاع حصيلة قتلى هجوم موسكو إلى 133
أخبار دولية
09:40
ارتفاع حصيلة قتلى هجوم موسكو إلى 133
0
أخبار دولية
09:20
بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة
أخبار دولية
09:20
بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
03:00
ودّعوا الأمراض والفيروسات مع هذه الأطعمة الصحيّة!
صحة وتغذية
03:00
ودّعوا الأمراض والفيروسات مع هذه الأطعمة الصحيّة!
0
فنّ
06:00
أبو مريم يقتل أبو مصطفى وابنه... المشهد الّذي أشعل الانترنت في "كسر عضم السراديب" (فيديو)
فنّ
06:00
أبو مريم يقتل أبو مصطفى وابنه... المشهد الّذي أشعل الانترنت في "كسر عضم السراديب" (فيديو)
0
منوعات
2024-03-17
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
منوعات
2024-03-17
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
0
موضة وجمال
04:00
بتكلفة خياليّة... بيلا حديد تُشارك روتينها الصباحيّ مع متابعيها! (فيديو)
موضة وجمال
04:00
بتكلفة خياليّة... بيلا حديد تُشارك روتينها الصباحيّ مع متابعيها! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
0
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
0
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
0
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:23
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
خبر عاجل
15:23
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
2
خبر عاجل
17:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو
خبر عاجل
17:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو
3
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
4
حال الطقس
03:16
طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
حال الطقس
03:16
طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
5
منوعات
15:26
أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)
منوعات
15:26
أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)
6
أخبار دولية
17:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو
أخبار دولية
17:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو
7
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
8
فنّ
06:15
ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين
فنّ
06:15
ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More