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إردوغان يدين الهجوم "الهجوم الإرهابي الفظيع" في موسكو: الإرهاب غير مقبول

أخبار دولية
2024-03-23 | 07:56
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إردوغان يدين الهجوم &quot;الهجوم الإرهابي الفظيع&quot; في موسكو: الإرهاب غير مقبول
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إردوغان يدين الهجوم "الهجوم الإرهابي الفظيع" في موسكو: الإرهاب غير مقبول

دان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت "الهجوم الإرهابي الفظيع" الذي استهدف صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو وأسفر عن مقتل 115 شخصا على الأقل.
     
وقال إردوغان أمام تجمّع في العاصمة أنقرة: "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الفظيع الذي استهدف مدنيين أبرياء. الإرهاب غير مقبول بغض النظر عن مصدره أو مرتكبه".

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