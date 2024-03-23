وزارة الصحة في قطاع غزة: خمسة من المصابين الفلسطينيين توفوا في مستشفى الشفاء

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت إن خمسة من المصابين الفلسطينيين توفوا في مستشفى الشفاء الذي تحاصره القوات الإسرائيلية.



وأضافت الوزارة أن المستشفى محاصر لليوم السادس على التوالي بدون مياه أو غذاء أو خدمات صحية.