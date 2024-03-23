غوتيريش: الفلسطينيون من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسا لا ينتهي

اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت إنه يوجد توافق دولي واضح على أن أي هجوم بري على مدينة رفح بجنوب غزة سيتسبب في كارثة إنسانية.



وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في مطار العريش المصري بالقرب من معبر رفح الحدودي مع غزة، بعد أن كررت إسرائيل تهديدها بشن عملية عسكرية كبيرة في رفح المكتظة بالنازحين بعد مرور خمسة أشهر على اندلاع الحرب.



واشارغوتيريش الى ان "الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسا لا ينتهي"، فيما تقترب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس من شهرها السادس.

