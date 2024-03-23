حداد وطني في روسيا غدا... وبوتين يتوعّد بمحاسبة جميع الضالعين في هجوم موسكو

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الهجوم على صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، قائلا إنه "عمل إرهابي همجي". وأعلن الأحد يوم حداد وطني.



وقال في كلمة متلفزة للأمة: "أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين... أعلن يوم 24 آذار يوم حداد وطني".



أعلن بوتين أنه تم توقيف المسلّحين الأربعة الذين قتلوا 115 شخصا على الأقل في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، متوعدا بمحاسبة كل الضالعين في التخطيط للهجوم.



وقال: "أوقف منفّذو العمل الإرهابي الأربعة الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس. كانوا متّجهين نحو أوكرانيا... سنحدد هوية كل من وقف وراء الإرهابيين وكل من أعدّ الهجوم وسنحاسبهم".