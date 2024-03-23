بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في بيان على تطبيق تيليجرام أن التنظيم نشر صورة اليوم السبت لما قال إنهم المهاجمون الأربعة الذين نفذوا إطلاق الرصاص في قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو والذي أسفر عن مقتل 143 على الأقل.