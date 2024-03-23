داعش: الهجوم في روسيا يأتي في السياق الطبيعي للحرب مع الدول المحاربة للإسلام

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن أربعة من مقاتليه "كانوا مسلَّحين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين وقنابل حارقة" نفّذوا هجومًا في مركز تجاري في موسكو قضى فيه ما لا يقلّ عن 133 شخصًا وفق حصيلة جديدة للسلطات الروسية.وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام "اقتحم المقاتلون القاعة وشرع ثلاثةٌ منهم بإطلاق النار على الحشد، في حين انهمك المقاتل الرابع بإضرام النيران بواسطة قنابل حارقة"، مشيرًا إلى أن الهجوم "يأتي في السياق الطبيعي للحرب المشتعلة بين الدولة الإسلامية والدول المحاربة للإسلام".