ارتفاع حصيلة قتلى هجوم موسكو إلى 133

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى 133 على الأقل، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم.



وقالت اللجنة على تلغرام: "ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي هول إلى 133. عمليات البحث مستمرة".