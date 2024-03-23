إشكال وإطلاق نار في خلدة... والجيش يتدخل

حصل إشكال بين عدد من الشبان قرب سوبر ماركت في خلدة، وسمع إطلاق نار، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني على الفور وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة في المكان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.