الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير خارجية إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بأنها "معادية لإسرائيل"
أخبار دولية
2024-03-23 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير خارجية إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بأنها "معادية لإسرائيل"
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأمم المتحدة بأنها "منظمة معادية لإسرائيل" السبت، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة وتحدث عن خطورة الوضع الإنساني لدى زيارته الجانب المصري من رفح.
وقال كاتس على منصة "إكس": "في ظل قيادته، صارت الأمم المتحدة منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل تؤوي الإرهاب وتشجعه".
أخبار دولية
إسرائيل
الأمم المتحدة
إسرائيل كاتس
التالي
إرجاء التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن وقف لإطلاق النار في غزة
رئيسة الوزراء الإيطالية تصف هجوم موسكو بأنه "عمل إرهابي شنيع"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:43
الخارجية أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لتشويشها أنظمة الملاحة
أمن وقضاء
13:43
الخارجية أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لتشويشها أنظمة الملاحة
0
أخبار دولية
2024-03-19
الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة "قد تشكل جريمة حرب"
أخبار دولية
2024-03-19
الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة "قد تشكل جريمة حرب"
0
أخبار دولية
2024-03-16
المتحدث باسم الأمم المتحدة : عواقب العملية البرية الإسرائيلية في الجنوب ستكون كارثية
أخبار دولية
2024-03-16
المتحدث باسم الأمم المتحدة : عواقب العملية البرية الإسرائيلية في الجنوب ستكون كارثية
0
أخبار دولية
2024-03-08
الأمم المتحدة: لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على رفح
أخبار دولية
2024-03-08
الأمم المتحدة: لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على رفح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:20
الجيش الإسرائيلي: عملية مجمع الشفاء متواصلة حتى "القبض على آخر" مقاتل
أخبار دولية
12:20
الجيش الإسرائيلي: عملية مجمع الشفاء متواصلة حتى "القبض على آخر" مقاتل
0
أخبار دولية
10:54
قتلى وعشرات الجرحى بنيران إسرائيلية خلال انتظار المساعدات في غزة
أخبار دولية
10:54
قتلى وعشرات الجرحى بنيران إسرائيلية خلال انتظار المساعدات في غزة
0
أخبار دولية
10:05
إشكال وإطلاق نار في خلدة... والجيش يتدخل
أخبار دولية
10:05
إشكال وإطلاق نار في خلدة... والجيش يتدخل
0
أخبار دولية
09:40
داعش: الهجوم في روسيا يأتي في السياق الطبيعي للحرب مع الدول المحاربة للإسلام
أخبار دولية
09:40
داعش: الهجوم في روسيا يأتي في السياق الطبيعي للحرب مع الدول المحاربة للإسلام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:26
الأمين العام للأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة
آخر الأخبار
08:26
الأمين العام للأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة
0
عالم الطبخ
2024-03-19
وصفة عراقية مميزة ولذيذة... تعلموا طريقة تحضير الدولمة العراقية مع الشيف ضحى البغدادي! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-19
وصفة عراقية مميزة ولذيذة... تعلموا طريقة تحضير الدولمة العراقية مع الشيف ضحى البغدادي! (فيديو)
0
آخر الأخبار
11:34
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
آخر الأخبار
11:34
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
0
آخر الأخبار
10:49
مريضة بحاجة ماسة إلى دم لعملية جراحية من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03050010
آخر الأخبار
10:49
مريضة بحاجة ماسة إلى دم لعملية جراحية من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03050010
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
0
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
0
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
0
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:23
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
خبر عاجل
15:23
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
2
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
3
خبر عاجل
17:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو
خبر عاجل
17:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو
4
حال الطقس
03:16
طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
حال الطقس
03:16
طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
5
منوعات
15:26
أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)
منوعات
15:26
أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)
6
فنّ
06:15
ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين
فنّ
06:15
ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين
7
أخبار دولية
17:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو
أخبار دولية
17:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو
8
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More