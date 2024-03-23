قتلى وعشرات الجرحى بنيران إسرائيلية خلال انتظار المساعدات في غزة



اعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة السبت إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات بجروح عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات جنوب مدينة غزة.



وقالت الوزارة في بيان "9 شهداء على الاقل وعشرات المصابين بنيران وقذائف دبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي وهم ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت" وأضافت أن الضحايا "نقلوا الى مستشفى المعمداني (الأهلي) في غزة".