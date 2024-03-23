الجيش الإسرائيلي: عملية مجمع الشفاء متواصلة حتى "القبض على آخر" مقاتل

افاد الجيش الإسرائيلي السبت في بيان بأن العملية الجارية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة منذ فجر الإثنين، مستمرة حتى "القبض على آخر مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين قال إنه يقاتلهم في المجمع".



وقال قائد المنطقة الجنوبية التي تضم قطاع غزة اللواء يارون فينكلمان وفق البيان "نحن مستمرون في هذه العملية ... ولن ننهيها إلا عندما يصبح آخر إرهابي في أيدينا - حياً أو ميتاً"، بحسب البيان.