روسيا تعلن التعرف على هويات 29 شخصا من 133 قتلوا في هجوم موسكو

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية أن السلطات تمكنت حتى الآن من التعرف على هويات 29 شخصا من 133 قتلوا مساء الجمعة في الهجوم المسلح على صالة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.



وأصدرت الوزارة قائمة لم تتضمن سوى 29 اسما، الأمر الذي يعكس صعوبة التعرف على الضحايا، في وقت يواصل المسعفون إزالة الأنقاض من "كروكوس سيتي هول" الذي أتى عليه حريق تسبب به المهاجمون.

