نائب رئيسة الوزراء الإيطالية: ماكرون يشكّل "خطرا" على أوروبا

اتّهم نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بتعريض أوروبا للخطر برفضه استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.



تصريحات سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف والمنضوي في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه جورجيا ميلوني، جاءت خلال تجمّع أقيم في روما لقادة أوروبيين يمينيين وقوميين لحشد الدعم تحضيرا للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقرّرة في حزيران.



وقال سالفيني خلال التجمّع الذي نظّمه تكتّل الهوية والديموقراطية في البرلمان الأوروبي، إن اقتراح ماكرون خلال الشهر الماضي إرسال قوات إلى أوكرانيا "شديد الخطورة وفيه إفراط وغير متوازن، وأعتقد أن الرئيس ماكرون بكلماته، يشكّل خطرا على بلدنا وقارتنا". وأضاف "المشكلة لا تكمن في الأمهات والآباء بل في دعاة حرب على غرار ماكرون يتحدّثون عن الحرب وكأن لا مشكلة حاليا". وتابع "لا أريد أن نترك لأولادنا قارة تستعد للدخول في حرب عالمية ثالثة".



وتحدّث أيضا أندريه فينتورا، زعيم حزب تشيغا البرتغالي اليميني المتطرف الذي حقق قفزة كبيرة في انتخابات عامة أجريت في آذار الحالي، وكذلك هارالد فيليمسكي، زعيم حزب الحرية النمسوي، وفيفيك راماسوامي المرشّح السابق للرئاسة الأميركية.



