إصابة سفينة بـ"مقذوف" قبالة اليمن ونجاح في إخماد الحريق

اصيبت سفينة بمقذوف مجهول المصدر ما أدى لاشتعال النيران على متنها على بعد 23 ميلا بحريا غربي مدينة المخا اليمنيةن بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.



وأكدت الهيئة في مذكرة أن" طاقم السفينة نجج في إخماد الحريق الناتج عن المقذوف وتلقينا إشعارا بسلامة السفينة وطاقمها. وتواصل السفينة طريقها إلى محطتها التالية".



ولم تقدم الهيئة مزيدا من المعلومات عن اسم السفينة أو منشأها.