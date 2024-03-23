قيادي في حماس: المواقف "متباعدة جداً" في المفاوضات مع إسرائيل

أعلن قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المواقف "متباعدة جدا" في مفاوضات الهدنة الجارية عبر وسطاء في الدوحة، متهما إسرائيل بتعمد "تعطيلها ونسفها".



ولفت المسؤول لفرانس برس إلى أن "المواقف في المفاوضات بين حماس وفصائل المقاومة والاحتلال متباعدة جداً لأن العدو فهم ما أبدته الحركة من مرونة على أنه ضعف".



وذكر بشكل خاص رفض إسرائيل وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات بلا قيود.