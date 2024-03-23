زيلينسكي يتهم بوتين بالسعي لتحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "إلقاء اللوم" على أوكرانيا بعد الهجوم الدامي على صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.



وأعتبر زيلينسكي أن "ما حدث بالأمس في موسكو واضح: بوتين والأوغاد الآخرون يحاولون فقط إلقاء اللوم على طرف آخر".