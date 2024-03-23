وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجّه الأحد إلى الولايات المتحدة

يتوجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات، وفق ما أعلنت الحكومة.



وجاء في بيان أن غالانت سيجتمع مع نظيره الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان "ومسؤولين كبار إضافيين".



واشار البيان إلى ان " الطرفين سيناقشان تطوّرات الحرب ضد حركة حماس في غزة والجهود المبذولة لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة والجهود الإنسانية والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار الإقليمي".



وتأتي الزيارة بعد جولة أجراها بلينكن مؤخرا في المنطقة وحذّر خلالها من أن هجوما إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب غزة سيكون "خطأ" ومن شأنه أن "يعزل إسرائيل بشكل أكبر" عالميا.