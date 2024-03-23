البيت الأبيض: تنظيم الدولة الإسلامية "عدو إرهابي مشترك"

وصف البيت الأبيض تنظيم الدولة الإسلامية بأنه "عدو إرهابي مشترك"، مكررا إدانة الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو والذي خلف أكثر من 130 قتيلا.



وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو"، مشددة على أن تنظيم الدولة الإسلامية "عدو إرهابي مشترك ينبغي هزيمته في كل مكان".