الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض: تنظيم الدولة الإسلامية "عدو إرهابي مشترك"
أخبار دولية
2024-03-23 | 16:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيت الأبيض: تنظيم الدولة الإسلامية "عدو إرهابي مشترك"
وصف البيت الأبيض تنظيم الدولة الإسلامية بأنه "عدو إرهابي مشترك"، مكررا إدانة الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو والذي خلف أكثر من 130 قتيلا.
وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو"، مشددة على أن تنظيم الدولة الإسلامية "عدو إرهابي مشترك ينبغي هزيمته في كل مكان".
أخبار دولية
الأبيض:
تنظيم
الدولة
الإسلامية
"عدو
إرهابي
مشترك"
التالي
الكرملين يعلن توقيف 11 شخصا بعد الهجوم في موسكو بينهم المهاجمون الأربعة
اعتقال 2 من المشتبه ضلوعهم في الهجوم قرب موسكو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-03
مسؤول أميركي: تفجيرا إيران شبيهان بهجمات تنظيم الدولة الإسلامية "الإرهابية"
آخر الأخبار
2024-01-03
مسؤول أميركي: تفجيرا إيران شبيهان بهجمات تنظيم الدولة الإسلامية "الإرهابية"
0
أخبار دولية
2024-02-15
الفيليبين توقف امرأة "سهلت" تمويل تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
2024-02-15
الفيليبين توقف امرأة "سهلت" تمويل تنظيم الدولة الإسلامية
0
آخر الأخبار
2024-01-04
رويترز: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجمات "كرمان" في إيران
آخر الأخبار
2024-01-04
رويترز: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجمات "كرمان" في إيران
0
أخبار دولية
2024-03-22
البيت الأبيض يؤكد "تعاطفه" مع الأميرة كايت إثر تشخيص إصابتها بالسرطان
أخبار دولية
2024-03-22
البيت الأبيض يؤكد "تعاطفه" مع الأميرة كايت إثر تشخيص إصابتها بالسرطان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:58
زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
أخبار دولية
16:58
زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
0
أخبار دولية
16:00
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجّه الأحد إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
16:00
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجّه الأحد إلى الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
15:57
زيلينسكي يتهم بوتين بالسعي لتحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو
أخبار دولية
15:57
زيلينسكي يتهم بوتين بالسعي لتحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو
0
أخبار دولية
15:28
قيادي في حماس: المواقف "متباعدة جداً" في المفاوضات مع إسرائيل
أخبار دولية
15:28
قيادي في حماس: المواقف "متباعدة جداً" في المفاوضات مع إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-22
هل تؤثر الدورة الشهرية فعلا على حدة التقلبات المزاجية والعواطف... هذا ما كشفته الدراسات!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-22
هل تؤثر الدورة الشهرية فعلا على حدة التقلبات المزاجية والعواطف... هذا ما كشفته الدراسات!
0
منوعات
2024-02-23
فنانة تخطط للزواج من صورة ثلاثية الأبعاد ابتكرتها من خلال الذكاء الاصطناعي... وهذا رأيها عن الاتصال الجنسي مع الروبوتات! (فيديو)
منوعات
2024-02-23
فنانة تخطط للزواج من صورة ثلاثية الأبعاد ابتكرتها من خلال الذكاء الاصطناعي... وهذا رأيها عن الاتصال الجنسي مع الروبوتات! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-02-05
الاتصالات تنقطع عن معظم السودانيين
أخبار دولية
2024-02-05
الاتصالات تنقطع عن معظم السودانيين
0
منوعات
2024-03-10
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-03-10
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:59
من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز
تقارير نشرة الاخبار
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة
تقارير نشرة الاخبار
14:45
تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:42
القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
ما الذي يدفع روسيا الى إستبعاد تورط تنظيم الدولة في هجوم موسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:25
ما الذي يدفع روسيا الى إستبعاد تورط تنظيم الدولة في هجوم موسكو؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
2
حال الطقس
03:16
طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
حال الطقس
03:16
طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
3
فنّ
06:15
ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين
فنّ
06:15
ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين
4
أخبار دولية
09:20
بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة
أخبار دولية
09:20
بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة
5
أمن وقضاء
08:10
توقيف الرأس المدبّر لعمليّة سرقة مبلغٍ كبير من الدولارات وكميّة أونصات من الذّهب من داخل منزل في صور
أمن وقضاء
08:10
توقيف الرأس المدبّر لعمليّة سرقة مبلغٍ كبير من الدولارات وكميّة أونصات من الذّهب من داخل منزل في صور
6
منوعات
10:06
دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)
منوعات
10:06
دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)
7
صحف اليوم
02:20
مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط": توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ"القسّام"
صحف اليوم
02:20
مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط": توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ"القسّام"
8
منوعات
05:32
"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل
منوعات
05:32
"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More