زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات شمال بابوا غينيا الجديدة صباح الأحد، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.



وطمأن مركز الإنذار من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ من أنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي" بسبب الزلزال الذي وقع الساعة 6,22 صباحا بالتوقيت المحلي (20,22 بتوقيت غرينتش السبت) على عمق يناهز 35 كيلومترا.