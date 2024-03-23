المتحدثة باسم الأمن القومي الأميركي: تنظيم الدولة الإسلامية يتحمل بمفرده المسؤولية عن هجوم موسكو

شددت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون على أن تنظيم الدولة الإسلامية يتحمل بمفرده المسؤولية عن الهجوم بالقرب من موسكو أمس الجمعة، مؤكدة أن أوكرانيا غير ضالعة في الهجوم.



وذكّرت واتسون في بيان أن الحكومة الأميركية شاركت في وقت مبكر هذا الشهر معلومات مع روسيا عن هجوم مزمع في موسكو وأصدرت أيضا نصائح عامة للأميركيين في روسيا في السابع من آذار.



وأكدت أن "تنظيم الدولة الإسلامية يتحمّل بمفرده المسؤولية عن هذا الهجوم. ولا يوجد أي تورط أوكراني على الإطلاق".