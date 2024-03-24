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غارات جوية روسية على كييف ومنطقة لفيف

أخبار دولية
2024-03-24 | 00:25
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غارات جوية روسية على كييف ومنطقة لفيف
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غارات جوية روسية على كييف ومنطقة لفيف

شنّت القوّات الروسيّة غارات جوّية على كييف ومِنطقة لفيف، في غرب أوكرانيا، وفق مسؤولين محلّيين.

     

وكتب رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام: "انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوّي يعمل. لا تغادروا الملاجئ.” 

     

وأفاد حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي بوقوع هجمات صاروخيّة، في ستراي، في جنوب مدينة لفيف.

     

وقال الجيش إنّه تمّ إصدار تحذير من غارات جوّية في أنحاء أوكرانيا. 

     

وراقبت القيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة، خلال الليل، نشاطًا مكثّفا للطيران البعيد المدى للاتّحاد الروسيّ على صلة بالهجمات، في أوكرانيا.

     

وقالت في بيان: "الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي البولندي قد تمّ تفعيلها، والقيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة تراقب الوضع باستمرار.”

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