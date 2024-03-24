السنغاليون ينتخبون رئيسًا جديدًا

ينتخب السنغاليون خامس رئيس لهم في اقتراع لن يكون ممكنًا التنبؤ بنتيجته على الإطلاق وسيقرر ما بين الاستمرارية أو ربما التغيير الجذري، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات والأزمة السياسية.

ودعي نحو 7,3 ملايين ناخب للاختيار، في حوالى 16 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد وخارجها، بين مرشح السلطة أمادو با، و16 منافسًا بينهم امرأة والمناهض للنظام باسيرو ديوماي فاي.

وأمادو با رئيس الوزراء في عهد الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، وباسيرو ديوماي فاي "مرشح تغيير النظام" و"الوحدة الإفريقية اليسارية"، هما المرشحان الأوفر حظًا.

ويدعي كلاهما أنهما قادران على الفوز من دون المرور بجولة ثانية يبدو أنها مرجحة، لكن موعدها لم يحدد بعد.

وينشر المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي مئات المراقبين.

وكان مقررًا أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 شباط، لكن تأجيلًا في اللحظة الأخيرة أثار أعمال عنف خلفت أربعة قتلى.