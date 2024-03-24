قتلى جراء عاصفة في جنوب شرق البرازيل

قُتل 12 شخصًا على الأقل، بسبب عاصفة ضربت جنوب شرق البرازيل، سيما المنطقة الجبلية، في ولاية ريو دي جانيرو، حيث وصفت السلطات الوضع بـ"الحرج".

وأكّدت حكومة ولاية ريو مقتل أربعة أشخاص، في انهيار منزل ومبنى صغير في بتروبوليس، وهي بلدة سياحية تبعد حوالى 70 كيلومترًا عن عاصمة الولاية.

وشهد فريق من وكالة فرانس برس عملية إنقاذ طفلة صغيرة ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض واكتشاف جثة والدها، في القرب منها.

وحذّر حاكم بتروبوليس كلاوديو كاسترو على مواقع التواصل الاجتماعيّ من أنّ الوضع في المِنطقة حرج، بسبب الأمطار الغزيرة وفيضان نهر كيتاندينا.